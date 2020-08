Tanzanie: Clatous Chama désigné joueur de la saison

Le Zambien Clatous Chama a été nommé meilleur joueur de la saison 2019-2020 en Premier League tanzanienne.

L'ancien milieu de terrain de Zesco United et Lusaka Dynamos, surnommé "Triple C", a été virevoltant avec Simba dans la campagne qui vient de se terminer où il a contribué à la réalisation de 10 buts dans le championnat, marquant deux et fournissant huit passes décisives.

Il a également été un membre important de l'équipe de Simba qui a raflé tous les trophées nationaux, notamment le Community Shield et la FA Cup.

Pour remporter la couronne tant convoitée, Chama, affectueusement surnommé «le roc de Lusaka» par les fidèles de Simba, a devancé le défenseur de Coastal Union Bakari Mwamnyeto et l'Ougandais de l'Azam FC Nico Wadada.

" Ce fut une saison difficile pour moi. Il y a eu beaucoup de critiques mais je remercie tous ceux qui m'ont encouragé à être performant.

J'apprécie le soutien de l'équipe et tout ce que j'ai gagné c'est grâce à l'équipe que nous avons », a déclaré un Chama excité alors qu'il décrochait son prix lors d'un événement glamour organisé au Milimani City à Dar.

Cerise sur le gâteau, Chama a également été désigné milieu de terrain de la saison, battant Lucas Kikoti du Namungo FC et Balama Mapinduzi de Yanga.

Simba a été le grand club gagnant de la soirée grâce, entre autres, au sacre d'Aishi Manula qui a également remporté le prix du gardien de but de l'année devant Daniel Mgore de Biashara United et Nourdine Balora de Namungo.

L'attaquant rwandais Meddie Kagere décroche le soulier d'or tandis que le tacticien belge Sven Vandenbroeck qui a rejoint l'équipe au début de la saison a été nommé entraîneur de l'année.

Dans le même temps, six des joueurs de Simba; Manula, le défenseur Pascal Wawa, Chama, Kagere, le Mozambicain Luis Miquissone et le capitaine John Raphael Bocco ont été nommés dans le meilleur XI de la saison.

Wadada, joueur chez Azam FC, a été désigné défenseur de la saison tandis que Novatus Dismas de Biashara United a été nommé jeune joueur de la saison.

L'arbitre Ramadhan Kayoko, devenu le plus jeune à avoir arbitré le derby électrique entre Yanga et Simba, a été récompensé du titre de meilleur arbitre central et Frank Komba celui d'arbitre assistant de l'année.