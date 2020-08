Seychelles: Le pays adresse un message de solidarité à l'Île Maurice après la marée noire

Le Président des Seychelles Danny Faure a envoyé un message de solidarité au Premier ministre de Maurice Pravind Jugnauth , après avoir appris la marée noire au large des côtes mauriciennes.

Dans son message, le Président Faure s'est dit immensément choqué que plus de 1 000 tonnes de carburant se soient déversées dans les eaux mauriciennes, causant des dommages considérables à l'écosystème côtier, qui abrite des milliers d'espèces rares et endémiques.

« Cette tragédie survient à un moment où la région est confrontée à de grands défis et doit encore faire face à la "nouvelle réalité " due à la pandémie COVID-19 » poursuit le communiqué.

Le Président Faure a également salué les efforts du gouvernement mauricien pour la façon dont il gère cette crise et a également rendu hommage à la résilience du peuple mauricien face à cette catastrophe.

"Cet incident nous rappelle à quel point notre écosystème est fragile et à quel point nous sommes dépendants des océans pour notre subsistance" a -t-il dit.

"Le gouvernement et le peuple des Seychelles se joignent à moi pour exprimer notre solidarité au gouvernement et au peuple mauricien. Je suis convaincu que sous votre direction et vos conseils, l'île Maurice sortira plus forte et plus unie de cette période difficile", a conclu le président Faure dans son message.