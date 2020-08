Soudan: La délégation d'UNITAMS conclut sa visite

Le Chef du Comité Exécutif de la coordination avec la Mission des Nations Unies, Ambassadeur Omer Al-Sheikh, a affirmé le succès de la visite de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la période de transition au Soudan (UNITAMS), et a jeté les bases solides de la coopération future entre le Soudan et la mission de l'ONU qui devrait arriver dans le pays dans les prochains mois.

C'était déclaré lors de la réunion conjointe tenue aujourd'hui par le comité avec l'équipe d'avance au siège du Secrétariat Général du Conseil des Ministres pour préparer l'envoi de la mission des Nations Unies au pays.

Pour sa part, M. Stephen McCoyer, chef de l'équipe d'avance d'UNIMATS, a indiqué que la délégation a conclu aujourd'hui ses réunions avec un certain nombre d'institutions et s'était rendue dans un nombre de regions de Darfour et des monts Nuba, en plus de rencontrer certaines autorités pertinentes qui contribueraient à la mise en œuvre des décisions futures avec la mission.

Il a également rencontré les organisations de la société civile, les secteurs des femmes et de la jeunesse et certains représentants de réfugiés et de personnes déplacées pour aider la mission dans sa planification, en plus de réunions avec les organes de sécurité et de justice.

Il a affirmé que la visite a réalisé ses objectifs malgré les circonstances de la pandémie, exprimant le plaisir de la coopération du Gouvernement Soudanais, du Comité exécutif et des divers secteurs de la société.