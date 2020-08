Angola: Covid-19 - Le ministre veut un "discours aligné" contre la pandémie

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Manuel Homem, a recommandé, ce mardi, à Luanda, aux journalistes et faiseurs d'opinion de sensibiliser la population avec des informations claires et crédibles, dans le cadre de la lutte contre le Covid- 19, un «discours aligné» sur celui des autorités sanitaires.

Le ministre s'exprimait à l'ouverture du cours de formation des formateurs «en communication communautaire sur le Covid-19», qui a lieu au Centre de presse Aníbal de Melo (CIAM), destiné aux journalistes et aux faiseurs d'opinion.

Le gouvernant a rappelé que le Covid-19 est désormais un problème quotidien et, en tant que tel, nous vivons un moment qui doit être communiqué de manière efficace et efficiente, en standardisant la communication communautaire et en alignant le discours.

Le ministre a indiqué que la maîtrise de la pandémie est le problème de tous, à laquelle chacun doit contribuer, à travers les différents outils à sa disposition, puisque chacun est appelé à des actions positives en faveur de la lutte contre la maladie.

«Les leaders d'opinion ont ce pouvoir d'influence, en utilisant tout ce qu'ils ont à portée de main. Nous comprenons qu'ils sont une arme indispensable dans la lutte contre la pandémie », a-t-il souligné, rappelant que les communautés doivent être informées de manière simple et facile.

Afin de simplifier l'information et de mieux éduquer la population, dans une stratégie de standardisation et d'alignement du discours, selon le ministre, il a été promu l'action pour que journalistes, faiseurs d'opinion et autorités sanitaires puissent échanger des idées.

«On sent que malgré la communication officielle qui est faite, il y a un manque de connaissances sur la maladie, notamment dans les communautés», a-t-il reconnu, déplorant que chaque jour il y ait des violations des règles de protection contre la maladie.

Extrapolation du nombre de cas de Covid-19 pour août et septembre, mesures sanitaires préventives, vue épidémiologique, plan d'urgence contre la maladie sont, entre autres sujets, abordés dans l'action de formation qui a duré une journée.

L'Angola a un total de 1 679 cas, dont 78 décès, 569 guéris et 1 032 actifs, dont quatre dans un état critique et 21 dans un état grave.