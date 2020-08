Congo-Kinshasa: Ministère de l'Intérieur - La CNC-ALPC procède à l'identification et à l'enregistrement des armes légères et petit calibre

«Le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières porte à la connaissance de l'opinion nationale que la Commission Nationale de Contrôle des Armes Légères et de Petit Calibre et de Réduction de la Violence Armée (CNC-ALPC) va procéder à l'identification et à l'enregistrement des armes légères et petit calibre ».

Ceci ressort d'un communiqué de presse signé par le Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, le 6 août dernier, qui révèle que ces opérations ont pour but de renforcer la traçabilité de ces armes, aux fins de réduire sensiblement les violences armées.

Cependant, indique cette même correspondance, «toute personne détentrice d'une arme d'auto-défense ayant un permis de port d'arme ou non est priée de se présenter à la Commission ci-haut citée, sise Boulevard Triomphal, Immeuble de la Territoriale, commune de Lingwala ».

«Dépassé ce délai, les récalcitrants seront sanctionnés conformément à la loi», prévient le patron de la Sécurité nationale.

Ces opérations vont se dérouler sous la coordination du Secrétaire Permanent de la CNC-ALPC, au sein du ministère de l'Intérieur pendant une durée trois mois.