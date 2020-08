Congo-Kinshasa: Lutte contre les violences basées sur le genre - Le Gouvernement provincial prévoit l'implantation de 30 points relais de proximité

Sous la férule de Laetitia Kabamba, Ministre provinciale des Affaires Sociales, Genre, Famille et Environnement, il s'est tenu hier mardi 11 août 2020 la première réunion de la coordination du projet Justice, Autonomisation et Dignité (JAD). Les participants à cet échange, touchant l'un des points crucials de développement, ont procédé, avant tout, à une évaluation du travail abattu jusqu'à ce jour dans le secteur et de déterminer, de manière objective, les projections pour une bonne mise en œuvre de ce projet. Ce projet, précise-t-on, est financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et au grand bénéfice de la Ville-province de Kinshasa.

Au cours de leur réflexion, la Ministre provinciale et tous les participants aux échanges ont constaté la montée en flèche, à Kinshasa, du taux de violence et qu'il est urgent d'actionner des mécanismes de renversement, transformation et amélioration de la situation actuelle.

C'est ainsi que, sur instruction du Gouverneur Gentiny Ngobila, 30 points relais de proximité seront installés aux coins et recoins de la Capitale et qui seront l'équivalent des Centres Intégrés des Systèmes Multisectoriels (CISM).

Son objectif serait donc la protection des victimes, l'interpellation et la mise en justice des dossiers de toute personne coupable de ces actes. En plus de 4 premiers qui existent déjà à Kinshasa, ces centres devront travailler efficacement auprès des communautés de base dans les différentes communes.

Au terme des ces assises, des recommandations ont été retenues et émises à l'intention de tous les acteurs y impliqués. Il s'agit du renforcement des capacités des leaders et intervenants communautaires lors d'un atelier en vue d'éclairer leur perception sur la mission des points relais de proximité. Et ceux-ci s'en serviront également de cadre pour collecter les donnés au niveau communal et ainsi faciliter l'alimentation de la base des donnés provinciales.