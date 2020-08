Algérie: Le premier Centre algérien de développement de la jeunesse inauguré à Aïn Benian

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi a inauguré mardi à la maison de jeunes d'Aïn Benian (w. d'Alger) le premier Centre algérien de développement dédié à la jeunesse.

Il a indiqué,, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse (12 août), que ce projet "incarne le partenariat entre son secteur et les associations de jeunes, lequel couvre la gestion collaborative des maisons de jeunes, le forum numérique de la jeunesse algérienne et une série de consultations avec cette frange de la société et les associations supervisées par le ministère, avec pour objectif d'associer les jeunes à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan national de la jeunesse".

Ce nouveau centre qui se veut un "pôle pilote" vise à "former et accompagner" les jeunes et les associations de jeunes et à "renforcer leurs capacités en les associant à la vie publique", a-t-il ajouté.

Il constitue également "une force de proposition et un laboratoire d'idées, d'initiatives et de projets de jeunes pour la mise en œuvre des politiques publiques concernant la jeunesse", a soutenu M. Khaldi.

De son côté, le responsable de l'information de ce Centre, Mohamed Amine Zellag, a précisé que cet établissement "dédié au développement de la jeunesse vise à identifier et à promouvoir les initiatives des jeunes et des organisations de la société civile".

Il s'emploiera à enrichir les discussions sur la jeunesse en Algérie et à former et appuyer les jeunes et leurs organisations associatives et soutiendra le ministère de la Jeunesse et des Sports dans la mise en œuvre du Plan national consacré à cette frange de la société, a-t-il expliqué.

Il compte également le pôle scientifique qui se veut "un laboratoire d'idées innovantes et de recherche visant à renforcer la participation des jeunes à la promotion de la démocratie participative locale par l'élaboration d'études et de rapports de diagnostic sur les questions de jeunes à soumettre à la tutelle avec la participation d'experts".