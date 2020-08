Afrique: Rallye de l'Espoir - Le message de Ban ki moon, Macky Sall et dr Hak Ja Han moon

La Fédération pour la paix universelle (Fpu) a organisé le dimanche 9 août 2020, un Rallye de l'espoir par visioconférence pour la réalisation d'un monde céleste unifié prôné autour de l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles.

D 'anciens chefs d'États, de gouvernements, d'hommes politiques, de personnalités religieuses et acteurs engagés pour la consolidation de la paix à travers le monde ont pris part au sommet virtuel .

À l'ouverture , l'ancien ministre des Affaires étrangères sud-coréen, par ailleurs ex-secrétaire général des Nations unies, Ban Ki Moon a salué les efforts consentis par la Co-fondatrice de la fédération pour la paix universelle Dr Hak Ja Han Moon pour la réalisation d'un tel sommet malgré les dégâts causés par la maladie à coronavirus.

Pour l'ex-secrétaire général des Nations unies, le rôle des Ong est très important. « Si nous voulons atteindre nos objectifs, tels que les objectifs de développement durable, il devrait y avoir un large éventail de partenariats forgés en particulier entre le gouvernement et la société civile pour y parvenir à l'établissement d'un monde de paix.

À cet égard, j'applaudis vivement le travail initié par le Dr Hak Ja Han Moon pour avoir donné des exemples à travers un large éventail de partenariats dans les domaines de la politique, de la religion, du monde universitaire, des médias, de l'économie, des arts, des femmes et de la jeunesse constituant un bon modèle qui deviendra la pierre angulaire de l'édification d'une paix durable dans le monde et d'une Corée céleste unifiée fondée sur l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles », a-t-il indiqué.

Macky Sall président de la République du Sénégal et par ailleurs lauréat du prix Sunhak a rendu hommage au Dr. Hak Ja Han Moon, pour son engagement avec autant d'amour et de générosité d'un idéal de paix et de fraternité humaine que porte la Fpu.

Selon Macky Sall, ce Rallye de l'espoir se tient à un moment inédit de l'histoire, où le monde entier subit de plein fouet, l'impact brutal de la pandémie du Covid-19. « La pandémie du Covid-19 ignore les frontières, les considérations sociales, idéologiques et géopolitiques.

Agissons donc ensemble, car de la même manière dont il a fait le tour de la planète en quelques mois, le virus restera une menace pour tous tant qu'il continuera de circuler quelque part dans le monde. Nous le vaincrons non dans le repli sur soi, mais en œuvrant dans la solidarité et la fraternité humaine, comme l'a toujours fait la Fpu », a-t-il fait savoir.

Pour sa part la Co-fondatrice de la Fpu, Dr Hak Ja Han Moon à remercier les différentes personnalités pour leurs implications et engagements pour la réalisation d'un monde de paix. Pour le Dr Hak Ja Han Moon l'interdépendance, valeurs universelles et prospérités mutuelles doivent être des valeurs que prône toute l'humanité.

Selon elle, il faut servir Dieu pour pouvoir réaliser un monde uni céleste auquel le monde aspire tant. « Nous devons donc servir et honorer le parent céleste, car lorsque nous observons le monde d'aujourd'hui l'égoïsme, le communisme et plusieurs idéologies nous éloignent des principes de notre créateur. Il faut donc vivre en exprimant de l'amour envers les uns et les autres », a-t-elle conclu.