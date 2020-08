Cote d'Ivoire: Fête de l'indépendance à Guiglo - Le préfet du Cavally appelle au rassemblement et à la non-violence

Les populations du Cavally ont célébré le 60ème anniversaire de la Côte d'Ivoire le vendredi 7 août 2020 à l'esplanade de la préfecture de Guiglo.

Au cours de cette célébration, le préfet de région, préfet du département de Guiglo, Yacouba Doumbia a exprimé sa gratitude envers les siens. « Je me réjouis de la fraternité et la paix qui règnent entre les communautés vivant dans le Cavally.

Cette paix ne doit pas nous échapper parce que la région du Cavally a traversé beaucoup de difficultés. Nous rentrons maintenant dans la période électorale, donc vous les populations, vous devez avoir une pensée historique pour la Côte d'Ivoire et en particulier pour le Cavally .

Les politiques joueront leur rôle mais les populations doivent être garant de la paix et la tranquillité pour sauver notre région.

Nous avons déjà commencé cela et il y'a deux ans que nous n'attendons plus de brouilles dans notre région. C'est ce qu'il explique ma satisfaction ». Il a invité les forces de l'ordre et de sécurité à toujours œuvrer pour la protection des populations.

La célébration du 60ème anniversaire de la Côte d'Ivoire se fait dans un contexte particulier à cause de la pandémie à coronavirus qui sévit dans le monde entier. Le préfet a indiqué que la maladie n'est pas encore partie et que chacun a l'obligation de respecter les mesures-barrières et la distanciation