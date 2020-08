Sénégal: L'engagement des jeunes pour une action mondiale - Les jeunes du Sénégal engagés dans la lutte contre la Covid 19

communiqué de presse

Dakar, Sénégal – 12 Août 2020. Le Sénégal célèbre le 12 août, à l’instar de la communauté internationale, la Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ) sous le thème « L'engagement des jeunes pour une action mondiale : Les jeunes du Sénégal engagés dans la lutte contre la Covid 19 »



L’édition de cette année se tient dans un contexte particulier avec la survenue d'une crise sanitaire sans précédent qui n'épargne aucun continent ni aucun pays avec de graves répercussions sur les jeunes, les individus, les communautés et les économies du monde entier.

Le Sénégal est également touché par la pandémie du coronavirus. A la date du 11 août 2020, on compte 11380 cas de contamination confirmés dont 7449 cas guéris, 3692 sous traitement et 238 décès. Un plan de riposte a été mis en place par le Gouvernement depuis l'apparition du premier cas de contamination au Sénégal, le 2 mars. Ce plan porte notamment sur des mesures de prévention et de restriction afin de limiter la propagation de la COVID-19 et protéger les populations. Des dispositions visant à soutenir l’activité socioéconomique et la résilience sociale sont également prises en compte.

Pour marquer la JIJ de cette année, le Conseil National de la Jeunesse du Sénégal (CNJS), en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), organise le 12 août 2020 une cérémonie virtuelle de célébration de la journée suivie du lancement d’une campagne de distribution de masques dans les quartiers à Dakar et de sensibilisation sur la Covid 19 et la continuité des services de Santé de la Reproduction des Adolescent(e)/Jeunes.

La thématique de cette année est d'une importance capitale dans la mesure où elle met les jeunes en première ligne dans la lutte contre la pandémie en offrant l'opportunité d'informer, de sensibiliser et de mener un plaidoyer fort pour arrêter la propagation de la pandémie et assurer la continuité nécessaire des services de SRAJ.

Aujourd'hui, plus que jamais, la montée inquiétante des cas de contamination communautaire confère à la Jeunesse un rôle primordial dans la riposte contre la Covid 19. L’action des jeunes du Sénégal devra aider au respect strict des mesures de prévention et protection individuelle et collectives essentielles contre la COVID 19 de même que la promotion auprès de leurs pairs de comportements favorables à l'élimination de la pandémie dans le pays.

Contacts