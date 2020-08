Burkina Faso: Gestion parc automobile de l'Etat - Vers un guide de bonne conduite

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, à travers la direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'Etat, a organisé le 10 août 2020 à Ouagadougou, un atelier d'examen et de validation nationale de stratégie d'optimisation de la gestion du parc automobile de l'Etat (SOGEPAE). L'objectif est d'élaborer des référentiels de gestion du patrimoine non financier de l'Etat.

Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance des biens publics, le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, à travers la direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'Etat, s'est engagé dans l'élaboration de référentiels de gestion du patrimoine non financier de l'Etat.

Ainsi, deux stratégies principales ont été élaborées et adoptées en 2019 et leurs plans d'actions triennaux en cours d'exécution.

Il s'agit de : la stratégie de l'équipement de l'Etat (SEE) et de la stratégie immobilière de l'Etat auxquelles il faut ajouter la troisième celle consacrée spécifiquement au matériel roulant de l'Etat et de ses démembrements.

En effet, la SOGEPAE, a élaboré en trois étapes, à savoir : de l'analyse diagnostique du système de gestion actuel en vue de dégager les défis à relever pour son amélioration ; la stratégie proprement dite qui précise la vision, les objectifs à atteindre et trace la voie à suivre pour atteindre les objectifs ; le plan d'actions qui décline la stratégie en actions concrètes à mener pour l'atteinte des objectifs.

A l'ouverture des travaux de la session, le secrétaire général du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, Abel Somé, a affirmé que ces trois projets de documents ont été élaborés par un groupe de travail pluridisciplinaire et multisectoriel mis en place à cet effet.

Il a remercié et félicité le groupe pour les résultats auxquels il est parvenu. Avant d'ajouter que cette rencontre a été organisée afin de recueillir les observations pertinentes et amendements, en vue d'enrichir et de finaliser les documents avant leur adoption.

Ainsi, il a exhorté les participants à nourrir de leurs observations pertinentes les projets de documents qui leur ont été soumis afin de contribuer à parfaire les documents finaux qui sortiront du présent atelier.

Le directeur des Affaires immobilières et de l'Equipement de l'Etat, Karim Nignan, affirme que cet atelier est consacré à la validation de la stratégie d'optimisation de la gestion du parc automobile de l'Etat. C'est un processus qui a commencé, il y a de cela trois ans.

Un groupe de travail a été mis en place et il y a des voyages d'études pour s'inspirer des expériences des autres pays. L'objectif est de valider ces documents de la stratégie, de comprendre le rapport diagnostic de la stratégie, son plan d'actions ainsi que sa mise en œuvre.

Cela pour permettre une gestion optimale du parc automobile de l'Etat. Cette stratégie est construite autour d'une vision.

Celle-ci permettra qu'on ait une gestion efficace et efficiente du matériel roulant. Il y a des axes qui portent sur la gouvernance de façon générale et la bonne gestion au quotidien qui permettra de mettre en œuvre un certain nombre d'instruments en place afin d'avoir un cadre institutionnel juridique et un ensemble de mécanismes qui aussi permettront d'optimiser les coûts d'acquisition ou de maintenance du matériel.