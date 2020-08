Madagascar: Pétanque / « Grand Concours pour les Malgaches » - Le duo Mahefa Kely et Rina sacré champion !

Le samedi 8 août, les Malagasy dans l'Hexagone se sont réunis à Neuilly-Sur-Marne pour la compétition dénommée « Grand concours de pétanque boss gasy de toute la France ».

Il s'agit d'un concours de doublette et qui était réservé uniquement pour les Malagasy. En effet, Mahefa kely et Rina ont arraché le sacre en s'imposant à Luc et Voady en finale. Ces derniers ont éliminé le duo David Morondava et Rico en demi-finale. Cette première édition a vu la participation de plus de 50 équipes, une grande satisfaction pour l'organisateur. « Je remercie tous les participants et tous ceux qui ont rendu cet évènement possible. Le concours s'est déroulé dans le calme.

On a constaté la hausse de niveau technique de chaque équipe. Ainsi, nous sommes très satisfaits, et l'objectif de renforcer l'union des férus de pétanque malagasy en France est atteint », a annoncé Timain Rarivoarivony. Ce n'était pas le premier évènement organisé pour les boulistes, mais c'est juste le thème qui change à chaque fois. Mis à part le concours, c'était aussi une occasion pour les Malagasy résidant en France de se rencontrer de nouveau après une longue période de confinement.