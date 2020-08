Ile Maurice: Un bulletin d'information en langue des signes mauricienne à l'étude

communiqué de presse

La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), en collaboration avec la Society for the Welfare of the Deaf, étudie actuellement la possibilité d'augmenter la durée et la fréquence de l'émission hebdomadaire destinée aux personnes malentendantes, ainsi qu'un projet pour la diffusion en direct d'un bulletin d'information en langue des signes mauricienne, comme suggéré par la Society for the Welfare of the Deaf.

Cette affirmation a été faite par le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale. Il a fait ressortir que la MBC, avec le concours du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale et de la Society for the Welfare of the Deaf, diffuse déjà un bulletin d'information de huit à 10 minutes en langue des signes mauricienne, chaque samedi sur la chaîne 1 de la MBC vers 17h55, et sur MBC SAT le même jour vers 19h20.

Le bulletin d'information de la langue des signes mauricienne, a ajouté M. Jugnauth, ne peut être réalisé qu'en mode enregistré pour le moment, car la MBC ne dispose pas, à ce stade, des installations techniques pour la diffusion en direct de ces bulletins d'information.

En outre, le Premier ministre a souligné que, du 18 décembre 2019 au 18 janvier 2020, le Centre national de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC) a mené une série de campagnes de sensibilisation en langue des signes mauricienne sur la chaîne MBC TV. « Le NDRRMC a indiqué que cette campagne sur la gestion des catastrophes ciblant les personnes souffrant de déficience auditive sera renouvelée au cours de l'année financière actuelle », a déclaré M. Jugnauth.

Le chef du gouvernement a également précisé qu'une vidéo en langue des signes mauricienne a été produite par la Society for the Welfare of the Deaf pour des campagnes de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19 menées à travers la télévision, tandis que d'autres initiatives relatives aux questions de santé en langue des signes mauricienne sont toujours en cours. Il a, de plus, observé que les principaux bulletins d'information de la MBC sont diffusés avec un sous-titrage spécial afin de toucher l'ensemble du public, y compris les personnes malentendantes.