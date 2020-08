Gabon: USO/OYEM - Adamou Parfait orne le club

Le club de sport Union Sportive d'Oyem (USO) a reçu, en fin de semaine dernière, un lot d'équipements sportifs. Ce lot a été offert par le sociétaire d'Azzurri FC de Hong Kong, en vacances à Libreville pour quelques temps.

La remise de ce matériel sportif est le fruit de l'excellente relation entre Adamou Parfait, le sociétaire d'Azzurri FC de Hong Kong et "son club de formation et de cœur" après 5 ans de séparation. C'est en compagnie de certains membres importants du club que ce lot d'équipements sportifs, offert à l'Union Sportive d'Oyem (USO), a été réceptionné par Hubert Minang, Président du Conseil de surveillance d'USO, brillant technocrate gabonais et passionné de sport.

Le donateur et les quelques membres de l'USO présents, assis autour d'une table, ont longuement échangés sur les activités et l'évolution de l'Union Sportive d'Oyem (USO). Rappelons tout de même que le jeune donateur Adamou Parfait évolue depuis plus de 4 ans à Hong-Kong, dans le club Azzurri FC où il est sociétaire. Ce récupérateur hors pair, sorti de l'Union Sportive d'Oyem, est très apprécié par ses dirigeants depuis qu'il a posé ses valises dans son nouveau club Azzurri FC.