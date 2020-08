Angola: La loi sur le secteur public des entreprises introduit la figure des "golden shares"

Luanda — L'amendement à la loi fondamentale sur le secteur public des entreprises, approuvé mardi par le Parlement, introduit la figure des "golden shares", pour permettre à l'État de sauvegarder les intérêts stratégiques de plusieurs entreprises sans compromettre leur fonctionnement.

Les "golden shares" (actions spécifiques ou de références), cette figure a pour objet le respect de l'initiative privée et l'exemption de l'État du poids lourds de la structure des entreprises publiques, mais aussi de la nécessité essentielle de maintenir un certain degré d'intervention en raison de l'importance stratégique des entreprises pour l'économie et pour répondre aux besoins essentiels.

Dans une déclaration à la presse, la ministre des Finances, Vera Daves, a estimé que l'amendement à la loi était ponctuel, pour inclure cette figure, compte tenu de la tendance actuelle à réduire la présence de l'État et d'autres entités publiques dans le scénario économique, tel que se déroule la mise œuvre du programme de privatisation pour la période 2019-2022.

Selon la ministre, la loi crée une "fenêtre" qui ne sera utilisée que dans des entreprises et des secteurs spécifiques et chaque fois que nécessaire, et non de manière abusive.

En réaction, le député du MPLA, Salomão Chirimbimbi, a déclaré que l'approbation de ce mécanisme permettra à l'État ou à d'autres entités publiques de transmettre la direction des entreprises, commençant à intervenir dans le secteur social stratégique de l'économie nationale.

Le député de Casa-CE, André Mendes de Carvalho, a indiqué que son groupe parlementaire avait voté contre car il considère que l'amendement n'encourage pas l'investissement privé, car l'État a d'autres moyens de défendre l'intérêt public.

Pour le député de l'UNITA Amílcar Culela, son parti a toujours prôné une économie plus réaliste, non basée sur le système capitaliste, basée sur des oligopoles et des monopoles financés essentiellement par l'État, dans laquelle de grandes entreprises privées et publiques-privées dominent les entreprises publiques, les éclipsant, et ne reflétant pas le fonctionnement réel de l'économie.

L'amendement proposé à la Loi fondamentale sur le secteur des entreprises publiques a été approuvé par 181 voix pour, 8 contre et aucune abstention.