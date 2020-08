Congo-Kinshasa: Santé - L'hôpital général de Kinshasa bientôt doté d'équipements médicaux

Partenaire privilégié de la RDC dans le secteur de la santé, le Japon vient pour la énième fois apporter son appui au gouvernement congolais, cette fois-ci, pour doter l'Hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Maman Yemo des équipements et matériels médicaux.

L'échange de notes d'un montant de quatre millions cinq cent mille dollars américains, sous forme d'équipement et matériel médical destinés à l'hôpital général de référence de Kinshasa, a été signé dernièrement par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, et l'ambassadeur du Japon en RDC, M. Hiroshi Karube. Selon un communiqué de presse publié à cet effet, la dotation du gouvernement japonais s'inscrit dans le cadre du Programme de développement économique et social en faveur de la RDC.

Par ce don, a déclaré Hiroshi Karube, le Japon voudrait consolider davantage les relations amicales avec la RDC. «Cette assurance améliorera les services sanitaires offerts par l'hôpital général de référence de Kinshasa au bénéfice des Kinoises et Kinois en particulier et de toute la population congolaise en général », a-t-il fait savoir tout en indiquant que le gouvernement de son pays « fait du soutien sanitaire un des piliers de sa coopération en RDC ». Cette aide, a-t-il poursuivi, permettra de renforcer le système sanitaire de la RDC afin de mieux faire face aux différents défis sanitaires actuels, notamment la covid-19.

Pour sa part, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a, au nom du président de la RDC et du gouvernement exprimé sa satisfaction quant à la signature de cet échange de notes avec l'ambassadeur Hiroshi Karube. Le Japon, selon la ministre d'État, a toujours été un partenaire privilégié de la RDC et que son apport est très visible au travers de ses innombrables actions. Elle rassure le gouvernement japonais de son engagement au bon usage de ce matériel, au profit de la population, et en faveur du renforcement du système de santé du pays avant de remercier le peuple nippon pour son soutien aux efforts de développement de la RDC.