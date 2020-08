Congo-Brazzaville: Covid-19 - Plus de promenades en groupe de plus de trois personnes à certains endroits

La Coordination nationale de gestion de la Covid-19 a recommandé d'interdire, entre autres, les balades en groupe dans quelques espaces publics en vue de renforcer la prévention contre la pandémie.

Les voies et espaces publics où les promenades en groupe de plus de trois personnes sont interdites ne sont autres que la corniche, les alentours des stades ainsi que les plages, le long de l'océan atlantique notamment à Pointe-Noire et dans le département du Kouilou, a indiqué le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, donnant lecture du communiqué final de la réunion de la Coordination nationale de gestion de la Covid-19 tenue le 11 août à Brazzaville.

La recommandation vient sans nul doute du fait qu'après l'annonce de la deuxième phase du déconfinement, ces endroits ont drainé des foules qui ont bravé la mesure interdisant le regroupement de plus de cinquante personnes et plusieurs mesures barrières en vigueur jusque-là. Plus de mille sportifs professionnels et amateurs se regroupaient, en effet, chaque dimanche à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat ainsi qu'aux abords du complexe sportif la Concorde à Kintélé. Une réalité favorable à la propagation de la pandémie qui du reste a atteint des proportions importantes aujourd'hui.

Par ailleurs, la Coordination nationale a recommandé d'interdire l'installation, sur la voie et espaces publics, des chapiteaux destinés à accueillir des personnes. La limitation à dix du nombre des membres d'une famille appelés à participer à la levée de corps d'un parent décédé en voie d'inhumation à la morgue a refait surface. Cette mesure qui avait déjà été prise par la mairie de Brazzaville, dès l'annonce de la pandémie dans le pays, n'a pas été appliquée srupuleusement car les familles étaient partagées entre les mœurs funéraires et l'urgence sanitaire dans sa réalité contraignante pour sauver des vies.

« Les ministères de l'Intérieur et de la Défense ont élaboré des documents identifiant les lieux de rassemblement et indiquant les actions qui peuvent y être menées pour faire respecter les mesures barrières : marchés domaniaux, lieux abritant les veillées mortuaires, les voies et espaces publics, les morgues municipales... », souligne le communiqué final de la réunion de la Coordination. Les salles de mariage et de fêtes sont également prises en compte. Dans la manière de faire respecter ces mesures notamment celle interdisant les promenades en groupe de plus de trois personnes aux endroits précités, il est utile d'éviter les dérapages, de mauvaises interprétations du principe que la population doit désormais assimiler.

En rappel, le point épidémiologique de Covid-19 fait état de 3745 cas positifs, 1625 guéris, 60 décès soit un taux de létalité de 1, 6%. Brazzaville demeure le département le plus touché avec 2436 cas soit plus de 64% au total.