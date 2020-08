Congo-Brazzaville: Santé - Les agents de l'hôpital général Adolphe-Sicé menacent d'aller en grève

Le personnel de cet hôpital revendique le paiement de trois mois de salaire sur les huit impayés.

Les agents de l'hôpital général Adolphe Sice se sont réunis la semaine dernière en assemblée générale extraordinaire pour évaluer le cahier des revendications sur leur situation sociale transmis depuis le 13 décembre 2019 à l'administration de cette structure sanitaire. Au cours de cette assemblée, ces agents ont exigé le payement de trois mois de salaire à compter du 10 août sur les huit mois impayés. Et par la même occasion, ils ont lancé un préavis de grève si la situation ne change pas. Malheureusement, ces travailleurs constatent que les différentes démarches menées auprès de leur administration en vue de l'amélioration de leurs problèmes socioprofessionnels n'ont rien produit . «Depuis que le cahier des charges a été déposé, il n'y a pas eu de suite. Raison pour laquelle les travailleurs ont tenu une assemblée générale à l'issue de laquelle il a été demandé de lancer un préavis de grève qui a d'ailleurs expiré ce 10 aout », a déclaré un travailleur.

Avec cette menace, le syndicat de l'hôpital a informé la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC) qui a ensuite enjoint ces agents mécontents de remettre leur grève à plus tard. Ainsi, un rendez-vous a été pris entre la CSTC et l'administration de cette structure sanitaire d'ici le 12 août afin de remédier à cette situation. Il faut dire qu'à côté de cette revendication figurent en bonne place d'autres dossiers brûlants parmi lesquels la régularisation de la situation administrative de tous les agents contractuels et des stagiaires en dépassement de la période de stage.

Aussi, quelques insuffisances techniques ont-elles- été relevées au niveau du comité technique départemental pour la riposte au coronavirus, à savoir la rupture répétée des équipements de protection contre la covid-19, un plateau technique obsolète et insuffisant, le non-paiement de la prime de motivation relative à la pandémie du coronavirus. Notons qu'une autre assemblée générale sera convoquée au sortir de cette réunion entre la CSTC et l'administration de l'hôpital général Adolphe-Sicé. Et à défaut de négociation, les agents de cette structure sanitaires seront appelés à enclencher la grève.