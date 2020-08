Algérie: Covid-19 - Saïdal entame la production davantage de quantités d'Hydroxychloroquine

Alger — Le ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed a annoncé mardi à Alger que le Groupe pharmaceutique SAIDAL a entamé la production de plus de quantités d'Hydroxychloroquine, destinée au traitement des personnes atteintes de Coronavirus.

Lors d'une visite au site de production de Saidal à El-Harrach, M. Benbahmed a précisé que le premier lot de près de 300.000 boîtes sera remis gracieusement à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

L'Algérie dispose de stocks suffisants d'hydroxychloroquine dépassant 220.000 boîtes au niveau de la PCH, mais "il faut anticiper toute demande éventuelle", a ajouté le ministre délégué.

De plus, les capacités locales en matière de production de l'antibiotique Azithromycine, de masques de protection et de gel hydroalcoolique sont à niveaux suffisants par rapport aux besoins, a-t-il soutenu.

En ce qui concerne le vaccin anti-Corona, le ministre délégué a affirmé qu'un travail est en cours au niveau d'un commission mixte composée de toutes les parties concernées et pilotée par le ministère de la Santé et la PCH, à l'effet de suivre et recenser les projets de production de vaccins.

En outre, M. Benbahmed a évoqué des contacts "au plus haut niveau" avec des pays amis de l'Algérie, comme la Russie et la Chine.

Cependant, et s'agissant du calendrier de la campagne de vaccination, le ministre délégué a indiqué que "les choses ne sont pas encore claires", mettant l'accent sur la nécessité de continuer à respecter les mesures de prévention.

La production nationale appelée à augmenter de 400 millions USD

Par ailleurs, M. Benbahmad a souligné l'impérative "redynamisation du Groupe Saïdal pour l'ériger en pôle pharmaceutique par excellence, à travers des mesures même de permettre une meilleure et optimale exploitation des potentiels considérables dont dispose ce Groupe.

Mettant an avant la nécessité d'une nouvelle stratégie permettant à Saïdal d'être au diapason des grands laboratoires, il a expliqué qu'il faudrait, pour s'adapter au développement accéléré du secteur pharmaceutique, orienter les nouveaux investissements vers la production de médicaments plus innovants, comme l'insuline, les anticancéreux et les dérivés de sang.

L'Algérie s'emploie à diversifier son industrie pharmaceutique locale pour couvrir quelque 70% les besoins du marché dans les deux années à venir contre 50% actuellement.

Dans ce contexte, M. Benbahmad a indiqué que le décret fixant les prérogatives du ministre délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique est actuellement à l'étude au niveau du Gouvernement en vue de sa prochaine promulgation. Des prérogatives reposant sur la création de l'environnement juridique et administratif approprié qui permet aux firmes du secteur de se développer.

De son côté, le Président-directeur général (P-dg) de Saïdal, Fatouma Akacem, a affirmé que la production et la distribution gratuite du premier lot d'Hydrochloroquine s'inscrivent dans le cadre de la contribution aux efforts nationaux de lutte contre l'épidémie, partant de la vocation du Groupe de "société citoyenne".

Mme Akacem a mis en avant la volonté de son Groupe de retrouver sa place sur le marché national et les marchés extérieurs, notamment limitrophes et africains.

Le site de production Saïdal d'El Harrach qui produit l'Hydrochloroquine est entré en production en 2019 et s'étends sur une superficie de 39.000 mètres carrés, avec une capacité de production de 40.000 unités annuellement, de différentes catégories.