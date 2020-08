Egypte: Le Ministre de la jeunesse à la Conférence sur les priorités de la jeunesse arabe

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a participé aujourd'hui, mardi, à la Conférence des priorités de la jeunesse arabe sous les auspices de la Ligue arabe (LEA) avec ses homologues des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, de Jordanie et de Mauritanie, via visioconférence, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse.

Au cours de la conférence ont été annoncé les résultats de l'étude des priorités pour la jeunesse arabe, qui a participé à sa première phase, qui comptait 7000 jeunes hommes et femmes représentant 21 pays arabes dans la tranche d'âge de 15 à 34 ans, afin de former une feuille de route pour les programmes, projets et stratégies de la jeunesse arabe.

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé sa joie de rencontrer les ministres présents, expliquant que 2020 connait de nombreux défis et questions à la lumière de la propagation du coronavirus.

La jeunesse arabe est de toute importance dans la période actuelle, et l'étude qui a été menée est considérée comme une étude importante et vitale pour aider les décideurs des pays arabes à connaître les désirs et les aspirations des jeunes arabes, a dit le ministre de la jeunesse et des sports, Achraf Sobhi.

