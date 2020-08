Egypte: Le pays tient à soutenir le Liban pour dépasser les répercussions des explosions et les crises

L'Egypte tient à soutenir le Liban pour dépasser les répercussions des explosions et les crises

L'Egypte tient à soutenir et appuyer le Liban pour surmonter les répercussions des explosions dévastatrices du port de Beyrouth et les crises économiques et politiques dont traverse le pays, a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri.

Le chef de la diplomatie égyptienne a indiqué qu'il avait été dépêché par le président de la République Abdel Fattah Al-Sissi pour une visite de 24 heures afin d'examiner les évolutions dans le pays.

L'Egypte, s'est engagée à aider le Liban à dépasser cette crise et répondre aux besoins des Libanais par les ponts aériens et maritimes mis en place, quelques heures après les explosions du port, a insisté M.Choukri.

Et de préciser que l'Egypte se tenait avec le peuple libanais "frère", soutenait tout acte qui pourrait contribuer à aider le pays et appuyait le Liban étant une priorité pour le président de la République et l'expression de la solidarité avec le peuple.

Le ministre avait multiplié ses rencontres et appels téléphoniques lors de cette visite et ses entretiens avaient inclut les différents acteurs sur l'échiquier libanais.

Source : MENA