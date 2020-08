Algérie: Lutte contre le Covid-19 - Tebboune loue les efforts de certains walis

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a loué, mercredi, les efforts de certains walis dans la lutte contre la propagation du Covid-19, affirmant, en revanche que de tels efforts n'avaient pas été enregistrés dans d'autres wilayas.

Dans une allocution à l'ouverture de la 2ème session de la Rencontre Gouvernement-Walis, le Président Tebboune a saisi cette rencontre pour saluer certains walis qui se sont distingués dans la lutte contre la propagation de la pandémie, notamment après l'élargissement de leurs prérogatives en matière de gestion des situations induites par le virus.

Et d'ajouter : "nous avons, ces six derniers mois, concentré le plus grand effort sur la lutte contre un facteur imprévisible, en l'occurrence la pandémie Covid-19 que nous avons pu, Dieu merci, garder sous contrôle grâce à nos scientifiques et nos médecins et à notre armée blanche de médecins, de paramédicaux et autres personnels de la santé".

Dans ce contexte, le chef de l'Etat a souligné le lien entre la maîtrise de la situation sanitaire, en attendant l'acquisition du vaccin adéquat, et la réunion des conditions propices à la mise en œuvre du Plan de la relance socio-économique.

Le Président Tebboune a rappelé, à ce propos, les décisions du Haut Conseil de sécurité et du Conseil des ministres portant déconfinement partiel "devenu nécessaire pour l'économie nationale et pour le morale du citoyens", a-t-il dit appelant les walis à prendre les décisions qui s'imposent au regard de l'évolution de la situation sanitaire au niveau de chaque wilaya.

Le président de la République a tenu à cette occasion à souhaiter un bon et rapide rétablissement à quatre (4) walis contaminés au nouveau coronavirus.