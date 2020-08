Angola: L'Angolais Kamy Lara parmi les nominées au prix de meilleure réalisatrice africaine

Luanda — La réalisatrice du documentaire "Para lá dos meus passos" (Au-delà de mes pas), l'Angolaise Kamy Lara est l'un des nominés pour le prix de meilleure réalisatrice africaine aux Adiaha Awards.

Le documentaire de la productrice "Geração 80", soutenu par la Banque Economique, a été largement reconnu dans les pays où il a été diffusé.

Le prix pour lequel Kamy Lara est nominée vise à reconnaître et à encourager les femmes africaines à raconter des histoires sur leur pays et leur réalité, à travers des documentaires.

Ce prix est une initiative de la Fondation Ladima, une organisation panafricaine à but non lucratif fondée dans le but de contribuer à la correction des principaux déséquilibres entre les sexes dans les industries du cinéma, de la télévision et du contenu.

"Para lá dos meus passos" sera présenté au Festival du film "Encounters" 2020, édition en ligne, avec une programmation partiellement gratuite du 20 au 30 août.

Concernant la nomination de la réalisatrice angolaise, la Banque Economique félicite "Génération 80" et Kamy Lara et réitère l'importance qu'elle attache à l'art et à la culture en Angola.