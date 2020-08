Congo-Brazzaville: Parlement - Le Sénat entérine l'accord d'aide d'urgence à la Covid-19

Réuni en plénière le 12 août à Brazzaville, la chambre haute du parlement a adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement pour le projet « Lisungi » de réponse d'urgence à la Covid-19.

Signé en juillet dernier entre le Congo et la Banque mondiale, cet accord d'un montant d'environ 29.518.065.000 CFA, vise à soutenir la campagne de communication du gouvernement en mettant l'accent sur les exigences en matière d'hygiène, d'assainissement et de distanciation sociale au sein des ménages les plus vulnérables ; à prendre en charge les ménages pauvres et quasi pauvres pendant la crise à travers l'octroi de transferts monétaires d'urgence ; à aider les mêmes ménages à reconstruire leurs actifs et à renforcer leur résilience dès que la phase aiguë de la pandémie terminée.

Ce financement est lié au plan national de développement de la République du Congo (2018-2022). Il soutient le pilier 2 de ce plan axé sur le développement du capital humain, notamment l'axe stratégique 5 des secteurs de concentration du PND, intitulé, « développement social et inclusif qui outille toutes les couches sociales à contribuer au développement économique et à en tirer partie et qui favorise l'inclusion des femmes et des groupes défavorisés ».

Cet objectif s'adresse principalement aux secteurs de la santé et de la protection sociale non contributive qui doit permettre aux principaux acteurs du secteur de protection sociale de coordonner leurs interventions.