Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le CASP doté de matériel informatique

Le directeur général du Centre d'application, de la statistique et de la planification (CASP), Gaspard Symphorien Mbou Likibi, a réceptionné, le 12 août à Brazzaville, le premier lot de ce matériel destiné pour l'essentiel à la formation des étudiants.

Composé d'ordinateurs, d'imprimantes, d'onduleurs, de stabilisateurs et de rallonges, ce don aidera à la formation des étudiants. L'objectif est d'outiller ces apprenants de technologies de l'information et de la communication afin de s'adapter au marché du travail, étant donné que l'Etat, premier employeur au Congo, ne recrute quasiment plus.

« Ce don, nous l'espérons, aidera le CASP à mieux mener ses missions, aider à la formation des étudiants à l'outil informatique. Ce matériel facilitera la formation des étudiants car aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication sont un atout important pour tout jeune qui veut réussir dans la vie active », a déclaré le coordonnateur du Projet de renforcement des capacités en statistiques (Pstat), Valery Patrick Alakoua.

« Ce matériel nous aidera à former les étudiants capables de s'adapter au marché du travail. Aussi, ils seront en mesure de créer leur propre emploi parce que la fonction publique est véritablement saturée », s'est réjoui le directeur général du CASP.

Ce premier lot n'est que le maillon d'une chaÏne qui, sans doute, selon le directeur général, ne se rompra pas. Les deux entités se sont accordées à œuvrer ensemble afin de poursuivre avec la mise en œuvre des réformes entamées au sein de cet établissement. « Nous sommes venus apporter un petit soutien au CASP mais qui ne sera pas le premier. Nous espérons poursuivre cet accompagnement », a affirmé le coordonnateur du Pstat.

Pour Gaspard Symphorien Mbou Likibi, « ce don ne pourra certes pas combler le vide des attentes, parce que nous avons une soixantaine d'étudiants, mais c'est déjà un premier pas. Le besoin est énorme. Cette acquisition est une bonne chose pour nous ».

Pour rappel, le CASP avait exprimé un besoin en matériel de 70 ordinateurs. Mais avec la construction du complexe Institut national de la Statistique-CASP, qui sera entièrement équipé, cet appui ne connaîtra pas un avenir élogieux. Les travaux dudit complexe qui s'achèveront en 2021 débuteront en fin 2020. « Donc le Pstat n'aura plus l'opportunité de nous doter d'appui important », dit-il.

Soulignons que ce don est un appui de la Banque mondiale par le truchement du Projet de renforcement des capacités en statistiques. Le Pstat a pour principale mission le renforcement du système statistique national dans la production et la diffusion des statistiques opportunes et fiables, utiles pour les politiques et à la prise de décision. Dans cette optique, du matériel informatique sera également acheminé aux directions départementales de l'Institut national de la statistique.