Cameroun: Idriss Deby Itno à Yaoundé

Le chef de l'Etat tchadien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, entame vendrediune visite de 48 h.

Le président de la République tchadienne, par ailleurs, président en exercice de l'Union africaine, arrive à Yaoundé vendredi dans le cadre d'une visite de travail de 48 heures au Cameroun. Une visite du président Idriss Deby Itno qui intervient un an après son dernier séjour dans notre pays. On se rappelle qu'il avait alors, aux côtés de ses pairs de la sous-région, pris part en février 2015 aux travaux de la Conférence des chefs d'Etat du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (COPAX) consacrée à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Le Tchad et le Cameroun sont deux pays voisins qui partagent une longue frontière commune. Outre le fait que le Port de Douala sert de point de transit de marchandises en partance vers ce pays, le territoire camerounais abrite une bonne partie du pipeline qui permet au Tchad d'exporter ses ressources pétrolières.

En somme, les deux pays sont unis par l'histoire, les coutumes, la culture, l'économie et même la politique, comme l'avait résumé le président Paul Biya lors de l'un des derniers séjours au Cameroun de son homologue tchadien. Ces deux pays de l'Afrique centrale sont membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEMAC), l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies. Si rien n'a encore filtré sur l'objet des échanges qu'il aura avec son homologue camerounais, l'on peut néanmoins rappeler que le Tchad et le Cameroun sont engagés depuis plus de deux ans dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Soulignons, à cet effet, que le président tchadien avait été le premier à dépêcher des troupes pour combattre aux côtés des forces de défense camerounaises.