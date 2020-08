Algérie: Installation de la nouvelle présidente et du nouveau procureur général à la Cour d'Ain Temouchent

Ain Temouchent — La nouvelle présidente et le nouveau procureur général de la Cour de justice d'Ain Témouchent, respectivement Kheira Berriah et Mourad Ait Chaalal, ont été installés mercredi dans leurs fonctions dans le cadre du vaste mouvement dans le corps des magistrats décidé par le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie d'installation a été présidée par l'inspecteur général au ministère de la Justice, Mohamed Hammouche représentant le ministre de la Justice, Garde des sceaux, qui a souligné, dans une allocution pour la circonstance, que l'objectif escompté dans la réforme du secteur de la justice nécessite la poursuite des efforts et la promotion des prestations en toute intégrité et efficacité tout en concevant l'intérêt suprême pour les lois et les décisions juridiques.

Les réalisations obtenues par le secteur de la justice en concrétisation du programme de réforme sont sujets de fierté pour poursuivre cette œuvre, a déclaré M. Hammouche, exhortant les magistrats à faire preuve de responsabilité et d'engagement et multiplier les efforts pour atteindre les objectifs de consécration des principes de la justice et de l'équité.

M Hammouche a souligné que le mouvement décidé récemment par le président de la République, premier magistrat du pays, dans le corps des présidents des cours de justice et des procureurs généraux s'inscrit dans le cadre de son engagement à renouveler les énergies et capacités pour promouvoir le travail judiciaire.