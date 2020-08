Algérie: Energie-Covid-19 - Les pertes des compagnies nationales estimées à près de 125 mds DA

Alger — Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a annoncé, mercredi à Alger, que les pertes des compagnies nationales de l'énergie étaient estimées à près de 125 milliards de dinars, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Intervenant à l'ouverture de la rencontre Gouvernement-walis, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Attar a souligné que l'économie nationale et le marché pétrolier en particulier traversent une période difficile, marquée par une chute des cours et une baisse de la demande mondiale depuis la fin du 1er trimestre 2020, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, impactant négativement l'économie nationale.

Les recettes de l'Etat issues des exportations des hydrocarbures a diminué de près de 40% durant le 1er semestre 2020 par rapport à la même période de l'année 2019, a-t-il poursuivi, ajoutant que les pertes enregistrées par les compagnies du secteur de l'Energie, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, sont estimées à près de 125 milliards DA.

Tous ces facteurs réunis ont exacerbé la situation, notamment face à la hausse croissante de la demande interne d'énergie avec près de 7% par an, a estimé le ministre.

Le secteur de l'Energie a également adopté une stratégie de relance, dans le cadre du programme du Gouvernement basé essentiellement sur les axes prioritaires, inspirés du programme du Président de la République.

Ladite stratégie repose sur l'application d'une politique de développement indépendante de la rente pétrolière, l'orientation et la valorisation des ressources, et la production d'hydrocarbures pour réaliser le bien-être du citoyen, créer des opportunités d'emploi et de nouvelles richesses.

Pour le ministre, cette stratégie vise à contribuer au financement de l'économie nationale, à travers la création d'une économie indépendante des hydrocarbures sur le long terme.

Dans le domaine de l'énergie, elle repose sur la poursuite des investissements spécifiques à la production énergétique, en se focalisant sur la définition des priorités permettant le raccordement des activités créatrices de richesse et de postes d'emploi, notamment les secteurs agricole et industriel, à travers le raccordement des surfaces agricoles et des investisseurs des zones industrielles et zones d'ombres.

A l'issue de l'intervention du ministre, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a insisté sur l'impérative communication entre le Gouvernement et les autorités locales "afin de pallier le manque de coordination et de lever les obstacles sur le terrain" pour la mise en œuvre des décisions prises notamment le raccordement des zones rurales et agricoles aux réseaux de l'électricité et du gaz.

Pour rappel, la rencontre Gouvernement-walis, qui se déroule en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du Gouvernement, des walis, des cadres centraux et locaux et des élus locaux, est consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre des instructions du président de la République.

Les travaux de la rencontre qui s'étalent sur deux jours, portent sur l'évaluation du développement local, le numérique, le recensement, la lutte contre la bureaucratie, les mesures de prévention contre la propagation de la covid-19 et l'évaluation et la mise en œuvre des mesures relatives au développement économique local, outre la prochaine rentrée sociale et la sécurité des personnes et des biens.