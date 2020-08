Seychelles: 7 tonnes de requin retrouvées à bord d'un bateau sri-lankais appréhendées dans les eaux des Seychelles

Sept membres d'équipage d'un navire de pêche battant pavillon sri-lankais soupçonnés de pêche illégale ont été mis en détention provisoire pendant 14 jours par la Cour suprême des Seychelles.

L'Autorité des pêches des Seychelles (SFA) a déclaré que le navire avait été appréhendé le 16 juillet par le patrouilleur des garde-côtes Topaz, mais que les membres de l'équipage devaient rester en quarantaine à bord du navire pendant 14 jours, conformément aux directives de prévention COVID-19.

Les membres de l'équipage ont comparu devant le tribunal le 5 août.

Le responsable du suivi, du contrôle et de la surveillance de la SFA, Johnny Louys, a déclaré à la SNA qu'un grand nombre de requins avait été trouvé à bord du navire.

"Nous avons découvert environ 6,9 tonnes métriques de requin et nous sommes actuellement en train d'enregistrer les espèces, ainsi que d'autres données telles que leur taille et leur poids. Nous supposons que les poissons ont été capturés dans les eaux des Seychelles, en fonction de l'endroit où le bateau a été repéré et par la suite intercepté », a déclaré M. Louys.

Selon une publication sur la page Facebook des Forces de défense du peuple des Seychelles le 17 juillet, le bateau de pêche a été repéré par un avion de patrouille maritime Dornier (MPA) de l'armée de l'air des Seychelles lors d'une opération de surveillance de routine sur le plateau de Mahé, au sud-est de l'île principale. .

Le navire a reçu l'ordre de se dérouter vers Port Victoria pour une enquête plus approfondie, mais aucune opération d'arraisonnement n'a pu être effectuée immédiatement.

M. Louys dit qu'au cours des 14 jours où le navire était en quarantaine, la SFA a mené diverses patrouilles avec l'aide de la Garde côtière pour s'assurer que l'équipage ne déchargeait aucune de ses prises.

La SFA a également noté que ces incidents impliquant des navires battant pavillon sri-lankais sont devenus plus populaires pendant la mousson du sud-est, lorsque la mer est agitée et que les patrouilles sont moins nombreuses.

"Ces opérations sont coûteuses - entre 300 000 (17 000 dollars) et 400 000 roupies (22 400 dollars) pour une mission de 10 heures en mer - mais nous devons continuer d'investir si nous voulons empêcher ces activités dans nos eaux et également nous concentrer sur la saison de la mousson du sud-est, lorsque la mer est plus agitée et qu'ils s'attendent le moins à ce que nous patrouillons nos mers », a-t-il déclaré à la SNA.

SFA affirme que la dernière affaire judiciaire impliquant un navire sri-lankais s'est terminée au cours de la première semaine de juillet et que le propriétaire a été condamné à une amende de 400 000 roupies (22 400 dollars) pour pêche illégale. Le bateau a pu quitter les Seychelles vendredi dernier et a été escorté hors des eaux des Seychelles par les garde-côtes.

Selon SFA, d'après son enquête initiale, il semble que le bateau impliqué dans le dernier incident soit présumé appartenir à la même personne.

Il s'agit du quatrième navire de pêche illégal intercepté par les garde-côtes des Seychelles cette année.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont une vaste zone économique exclusive de 1,4 million de kilomètres carrés qui est légèrement plus grande que l'Afrique du Sud et environ six fois la taille du Royaume-Uni. Cela représente un défi lorsqu'il s'agit de surveiller les activités illégales dans les eaux de la nation insulaire.

En mai, l'Assemblée nationale a approuvé un amendement à la loi sur la défense donnant de nouveaux pouvoirs aux garde-côtes des Seychelles pour lutter contre les activités illégales dans la ZEE de la nation insulaire.