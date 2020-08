Sénégal: Contre la déforestation, le projet de replanter des forêts nourricières

Le Sénégal perd 40 000 hectares de forêts par an. Pour y remédier, le pays fait partie du projet international de la Grande muraille verte dans le Sahel. Dans cette dynamique de reforestation, un nouveau projet vient d'être lancé, les « tolou keur », soit des petites forêts nourricières et médicinales, replantées à côté de villages à vocation écologique. Un deuxième projet pilote a été lancé ce mercredi 12 août dans le village de Belvédère, à 40 kilomètres de Dakar.

À côté d'une zone industrielle, le village de Belvédère dénote par ses baobabs et ses champs verts. Djibril Sall, le chef du village, est content de voir pousser les jeunes arbres fruitiers et les légumes plantés grâce au projet Tolou Keur « Il n'y avait rien, pas de pluie parce qu'ils ont tout rasé, mais si on replante des arbres, les pluies vont revenir. Les arbres c'est très important ».

Des forêts nourricières vont pousser à travers le pays

Avec la participation des 60 personnes du village, l'agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande muraille verte à planter une forêt nourricière de 5 000 m², à quelques pas de leurs maisons.

« Ce design ce n'est rien d'autre qu'un petit poulailler au centre, 90 % d'arbres autour, avec quelques légumes et plantes médicinales. Cela nous permet de diminuer l'utilisation de l'eau parce qu'on forme un micro climat », souligne Aly Ndiaye, maitre d'oeuvre du projet.

Face à la crise du coronavirus, l'agence de reforestation a voulu aider ce village sans eau et sans électricité à devenir plus autonome, de façon écologique. « On est surtout sur la régénération du tissu forestier. Et on est surtout sur l'autosuffisance alimentaire et médicinale. Ce programme va avoir objectif de régénération naturelle car c'est une banque de semences qui se créée », explique Karine Fakhoury, directrice des écovillages et des filières vertes

D'ici 2021, 1 000 sites similaires pourraient voir le jour à travers le Sénégal.