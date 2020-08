Cote d'Ivoire: Sécurité et santé du travail - Le personnel technique de l'administration du travail en formation

À l'initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, s'est ouvert le lundi 10 Août 2020 dans un complexe hôtelier dans la commune de Cocody un atelier de formation au profit des agents techniques de l'administration du travail en santé et sécurité au travail.

À l'ouverture des travaux, Kacou Gustave, conseiller technique au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, représentant le ministre de tutelle Abinan Kouakou Pascal a indiqué que depuis de nombreuses année la mise en conformité des lieux de travail et l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail sont deux engagements constants de l'État de Côte d'Ivoire.

Selon lui, le décret n° 67-321 du 21 juillet 1967 portant codification des dispositions réglementaires prises pour application du titre IV avait prescrit déjà à cette époque, des dispositions fondamentales en matière de sécurité et de santé au travail.

"Ces dispositions ont été renforcées dans le code du travail de 2015 en ses titres IV et IX à travers l'inscription de plusieurs mentions novatrices notamment : le devoir d'alerte et de droit de retrait en cas de danger grave et imminent ; l'obligation de faire appel à un spécialiste de de sécurité et de santé au travail".

Poursuivant, il a indiqué que le renforcement juridique du cadre en sécurité et de santé au travail, s'est traduit par la ratification de quatre conventions techniques de l'Organisation internationale du travail en la matière et d'un protocole respectivement en 2015 et en 2017.

"En outre, l'un des résultats attendus de la mise en œuvre de notre Programme pays de travail décent, (Pptd) est l'amélioration de la sécurité et de santé au travail.

C'est donc dans cette même dynamique que s'inscrit l'activité de ce jour, à savoir le renforcement des capacités des agents techniques de l'administration du travail en santé et sécurité au travail afin de leur permettre de bien remplir leur mission d'assistance, de conseil et de sensibilisation auprès de nos partenaire sociaux".

Epko Gui Serge, directeur de la réglementation du travail à propos de ce séminaire a dit qu'il s'agira pour les participants de mieux cerner le fonctionnement des comités de santé et de sécurité au travail en entreprise, de connaître la méthodologie d'analyse des accidents du travail et de prévenir les principaux risques psychosociaux en milieu de travail. La clôture aura de cet atelier est prévue pour le vendredi 14 Août 2020.