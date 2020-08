Congo-Kinshasa: Bradley, 5 ans, battu à mort par son beau-pére

Un acte ignoble qui a touché la sensibilité de nombreuses personnes à Liège dans la matinée de ce dimanche 09 août s'est produit. Bradley : un enfant de 5 ans, tué par son beau-père à coup de poing !

Originaire du Congo, le petit homme a été battu à mort par son beau-père. Frappé à la tête et sur de nombreuses zones du corps, avec une rare violence.

Selon la version de la grand-mère du petit Bradley, « très tôt le matin, Bradley a juste voulu dire "Bonjour" à sa mère, il ouvre la porte de la chambre et le beau-père s'est fâché et s'en ait pris au petit garçon en le tabassant violemment à la tête et sur de nombreuses zones du corps avec une grande force ».

Il aurait succombé à un violent coup de poing dans le ventre qui a provoqué des lésions irréversibles au foie.

D'après les premiers éléments de l'enquête, il semble que le beau-père, très violent, s'en soit régulièrement pris au fils de sa compagne. L'enfant porte une profonde plaie à la tête et des marques sur tout le corps.

Le petit Bradley a perdu connaissance et décédé immédiatement et l'examen de son corps pratiqué le lundi, ferait en effet apparaître d'anciennes traces de maltraitance.

Egalement originaires de la RDC, le compagnon et la maman ont été placés en garde à vue, respectivement pour avoir exercé des violences répétées et régulières sur le petit garçon et la non-dénonciation.