Maroc: INDH - 1,7 MDH pour atténuer les répercussions du Covid-19 dans la province de Taroudant

Taroudant — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la province de Taroudant, a alloué 1,7 millions de DH (MDH) pour atténuer les répercussions du Covid-19 et ce, dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes au titre de 2020.

Selon des données de la Division d'action sociale (DAS) de la province de Taroudant, l'INDH a procédé à l'exécution de deux axes pour l'appui du capital humain dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité ainsi que l'amélioration de la santé et la nutrition de la mère et de l'enfant dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes au titre de 2020, en application des Hautes Orientations Royales concernant l'appui des catégories ayant été impactées par la pandémie et le confinement.

Dans ce cadre, une enveloppe budgétaire de 1,6 MDH a été allouée à l'appui des centres de protection sociale à savoir le centre social Araefa à Ouled-Teima (370.000 DH), le centre social et éducatif "Dar El Khair" à Taroudant (200.000 DH), la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance à Taroudant (360.000 DH), l'association Ahly pour la protection des enfants en situation difficile à Taroudant (200.000 DH), le centre social à Ait Aiaaza (200.000 DH), et le centre d'accueil de Sidi Belkas à Taroudant (270.000 DH).

Un montant de 170.544 DH a été aussi alloué à l'acquisition d'une ambulance pour transport des malades souffrant d'insuffisance rénale, au profit de l'association marocaine "Kilyati...Hayati" à Ouled Berhil et qui profitera à 53 personnes.

Concernant le programme d'appui des femmes enceintes et allaitantes, une liste de 6.030 femmes a été dressée, dont 2.222 enceintes et 3.808 allaitantes. Les bénéficiaires sont issues de Taroudant (719), Ouled Taima (1.447), Ouled- Berhil (1.664), Taliouine (1.032), Igherm (548) et Sidi-Moussa Lhamri (620).

S'agissant des nouveaux-nés, 6.000 kits de bébés, rassemblant des produits d'hygiène et produits alimentaires pour nourrissons, ont été distribués dans le strict respect des mesures préventives visant enrayer la propagation du Covid-19.