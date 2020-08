Cameroun: Chocs économiques liés au Covid-19 - Le pays résiste bien

Selon l'agence de notation Moody's, le pays affiche une belle stabilité et présente des atouts lui permettant de faire face aux répercussions de la pandémie mieux que ses voisins d'Afrique centrale.

L'agence de notation Moody's, via son service d'investisseurs a récemment révisé, ses notes souveraines pour les pays d'Afrique et d'Asie dont le Cameroun. Le pays a ainsi vu la reconduction de sa note « B2 », accompagnée d'une perspective de stabilité. Ces perspectives stables reflètent la capacité du Cameroun à faire face aux chocs causés par la pandémie du nouveau coronavirus.

De l'avis des experts de Moody's, plusieurs atouts mettent le Cameroun dans cette situation de stabilité. Notamment la diversité de son économie. « Confronté au choc du coronavirus, les perspectives de ses indicateurs de crédit en général devraient rester cohérents avec le niveau de notation actuel, compte tenu de l'économie comparativement plus diversifiée du Cameroun par rapport à ses voisins », affirme le rapport de notation.

Autre atout, « le renouvellement anti- cipé du programme avec le FMI fournissant un soutien et l'adhésion du Cameroun à la CEMAC, atténuant les risques de vulnérabilité externe », indique le rapport. Les options prises ces dernières années pour le financement de l'économie camerounaise ne sont pas à négliger parmi les critères pris en compte pour cette notation, qui est basée sur des données collectées à fin mai 2020. En effet, on se souvient que le Cameroun a opté ces derniers temps pour les émissions des Obligations de Trésor assimilables, moins contraignantes que d'autres titres publics, pour non seulement renflouer les caisses de l'Etat par cette conjoncture difficile, mais poursuivre la réalisation de projets structurants sans trop de pression de remboursement.

La stabilité relevée par Moody's devrait également avoir un impact sur le taux de croissance du pays. D'ailleurs, l'agence semble même plus optimiste que les autorités camerounaises. Alors que les prévisions au plan national sont de -1,2% de taux de croissance en 2020 après collectif budgétaire, contre les 4% prévus dans la loi de finances initiale, Moody's s'attend à ce que l'économie camerounaise se contracte de seulement 1% en 2020. Par ailleurs, le pays renouerait avec la croissance dès 2021, mais avec un PIB en dessous du taux moyen de 4-5% des dix dernières années. Mais cet aspect positif ne doit pas occulter les entraves à la relance de l'économie après la crise causée par la pandémie. L'agence estime en effet que la participation du pays à l'initiative de suspension des services de la dette augmente le risque que les créanciers du secteur privé subissent des pertes, même si l'ampleur n'est pas clairement définie.

L'agence prend pour prétexte l'absence de discussions sur la manière dont le secteur privé pourrait participer à cette relance. Sauf qu'entretemps, les choses ont évolué. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont les allègements fiscaux et le déblocage de fonds pour un début d'apurement de la dette intérieure. De plus, le secteur privé a dressé le bilan de la situation du Covid-19 sur l'économie national et un dialogue public-privé a été engagé. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute s'est récemment entretenu avec Célestin Tawamba, président du Groupement interpatronnal du Cameroun pour recueillir les doléances du patronat. D'autres concertations du genre sont prévues .