Congo-Kinshasa: Des Allemands en visite pour investir au pays

L'Allemagne et l'Europe pourraient soutenir le ferroviaire et le projet de barrage Inga III en RDC. Une délégation allemande est en visite sur place, et tout pourrait aller très vite.

Une délégation d'investisseurs allemands est en visite à Kinshasa ces jours-ici. Au programme : l'exploitation ferroviaire et énergétique en République démocratique du Congo. Le projet de barrage Inga III est au centre des intérêts puisqu'il pourrait faire l'objet d'un financement européen afin d'assurer un accès à une source d'énergie respectueuse de l'environnement.

La délégation conduite par Gernot Wagner, homme d'affaires allemand et consul honoraire de la République démocratique du Congo en Allemagne, a rencontré des responsables parmi lesquels Jean-Désiré Cashmir Kolongele, directeur de cabinet du président Felix Tshisekedi. Les investisseurs allemands ont des projets relatifs à l'exploitation ferroviaire dans huit corridors mais ils ciblent surtout l'exploitation du barrage Inga III. Un projet de coopération de 20 milliards d'euros financé par l'Union européenne qui assurerait ainsi un accès à une source d'énergie verte.

"Ca inclut le projet ferroviaire qui est très important pour l'industrialisation du Congo et aussi, un grand projet d'énergie avec Inga III et la production d'hydrogène", confirme Gernot Wagner, chef de délégation. "Nous sommes aussi très intéressés par l'importation des produits. Et aussi, les passagers, comment les gens peuvent voyager dans le pays confortablement", précise-t-il.

Concilier intérêts congolais et étrangers

Le projet Inga III a tardé à décoller jusque-là, faute de faisabilité financière. Et pourtant, s'il est correctement conçu, il pourrait répondre aux objectifs environnementaux de l'Accord de Paris. Plusieurs observateurs estiment que la République démocratique du Congo offre beaucoup d'opportunités d'investissement.

Mais c'est au gouvernement congolais qu'il revient de sensibiliser et améliorer le climat des affaires. "Il est question que le gouvernement congolais continue de sensibiliser les investisseurs à travers le monde, de travailler en interne pour améliorer le climat des affaires", confie Erick Tshikuma, analyste de Zoom Eco. Il insiste sur le respect des intérêts des Congolais au même titre que ceux des investisseurs. "Il est important que les intérêts de la République démocratique du Congo et ceux de son peuple soient alignés au même titre que les intérêts de ceux qui amènent des capitaux frais ou autres investissements."

Les investisseurs allemands ont affirmé qu'ils sont prêts avec leurs projets dont les premiers lancements pourraient intervenir dès la semaine prochaine.