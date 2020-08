Egypte: L'Organisation de l'industrialisation arabe et l'Autorité de l'investissement examinent la consolidation de l'industrie nationale

Le général Abdel Moneim El-Taras, président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, a discuté avec le conseiller Mohamed Abdel Wahab, PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, des moyens de renforcer l'industrie nationale et d'encourager les entreprises internationales à investir et à localiser leurs produits en Égypte.

Au cours de l'entretien, la vision de l'industrialisation arabe a été présentée sur l'approfondissement de l'industrialisation locale grâce à la coopération avec les grandes sociétés d'investissement et l'identification de mécanismes de coopération dans de nombreux domaines de l'industrie .

Les deux parties ont également convenu de former un groupe de travail conjoint dont la tâche serait de suivre les projets conjoints en cours d'exécution.

A cet égard MM. Al-Taras et Abdel-Wahab ont souligné l'importance de coordonner les efforts pour soutenir le partenariat avec le secteur privé et encourager les entreprises internationales à localiser la technologie moderne en Égypte et à couvrir les besoins du marché local, en plus d'exporter à des prix compétitifs vers la région africaine et arabe en tirant parti des accords commerciaux et des zones de libre-échange.