Congo-Brazzaville: Littérature - Christian Roland Ettien Kouadio signe « L'ombre de la destinée »

L'ouvrage « L'ombre de la destinée » montre comment se déterminer dans un monde serré, compétitif quand tout semble non acquis dans une famille modeste et soudée. C'est par le travail acharné, dit le préfacier Amon N. Etien, l'abnégation et l'humilité comme sacerdoce qui fondent la personnalité. L'histoire relatée dans ce roman de cent soixante pages est émouvante, touchante et inspire à faire davantage.

Issu d'une famille modeste, Fernand Eba alias Nando grandit et s'épanouit à l'ombre de la protection parentale. A dix-huit ans, il décroche son baccalauréat et bénéficie d'une bourse étrangère qui le conduit aux Etats-Unis pour étudier l'ingénierie économique. Après l'obtention de son diplôme, il décide de travailler afin d'acquérir une certaine expérience professionnelles et de constituer des économies capables de lui permettre de lancer son entreprise.

Ému et heureux de revoir sa famille après une douzaine d'années, ce fut un grand moment d'émotion où des larmes de joie coulent abondamment. Accueilli à l'aéroport par sa mère et sa sœur Sandrine, Nando était surpris de voir sa sœur lui demander d'entrer dans sa voiture.

Après de brillantes études et un début de carrière à l'étranger, le jeune ingénieur rentre chez lui pour investir. Fort de ses richesses intellectuelles, professionnelles et financières, Nando va construire un empire dans le secteur du tourisme. En face de Marie-Ange, il retrouvera la lumière de l'amour qui avait ébloui son cœur.

Ettien Kouadio Christian Roland est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Affaires et Commerce International. « L'ombre de la destinée », publié en juillet 2020 aux éditions L'Harmattan Côte d'Ivoire, est sa toute première œuvre littéraire.