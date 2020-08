Soudan: Farhan - Le Royaume fera tout son possible pour soutenir le Soudan

Khartoum — Le Ministre Saoudien des Affaires Etrangères, Prince, Faisal Bin Farhan Al-Saud ,a affirmé le plein soutien du Royaume au succès du gouvernement de transition au Soudan.

Lors de la séance inaugurale des Amis du Soudan mercredi via la vidéoconférence, le responsable Saoudien a dit : "Nous sommes bien conscients que la route vers la paix, le développement et la prospérité durables au Soudan est plein de défis et de difficultés."

Le Ministre saoudien des affaires Etrangères a souligné l'importance de respecter la souveraineté du Soudan et l'indépendance de sa décision et d'adresser les causes profondes du conflit.

Il a accueilli les partenaires de paix, soulignant la nécessité d'être responsable devant cette occasion historique de parvenir à la sécurité, à la justice et à la paix durable.

Il a appelé à donner la priorité absolue pour l'intérêt national sur toutes différences ou conflits.

Farhan a déclaré que son pays ferait tout son possible pour aider le Soudan.