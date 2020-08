Soudan: Le pays s'adhère à l'accord compréhensif sur le remplissage et l'opération du barrage de Renaissance

Khartoum — Le Premier Ministre, Dr Abdulla Hamdouk, a présidé mercredi la réunion conjointe du haut Comité des négociations sur le barrage de la Renaissance et de l'équipe de négociation Soudanaise.

La réunion a délibéré de manière approfondie sur le progrès du processus de négociation et les développements dont il a été vu au cours des dernières semaines.

La réunion a exprimé son plein appui à l'équipe de négociation et approuvé un certain nombre de mesures politiques et diplomatiques visant à renforcer les négociateurs pour maintenir les intérêts nationaux.

Dr Hamdouk a souligné l'adhésion à la conclusion d'un accord compréhensif et contraignant sur le premier remplissage et l'opération du barrage, en plus des futurs projets considérant que, pas d'alternative, mais la piste de négociation entre les trois pays pour résoudre les questions en suspens.