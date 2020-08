Soudan: Le Premier Ministre égyptien arrive au Soudan samedi

Khartoum — Le Premier Ministre Egyptien, Dr. Mustafa Madboli, arrivera au Soudan Samedi prochain pour une visite d'une journée à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant les Ministres de l'Irrigation et des Ressources Hydrauliques, de l'Electricité et des Energies Renouvelables, de la Santé et du Commerce et l'Industrie, en plus d'un certain nombre de responsables représentant les Ministères des Transports et de l'Education.

La visite est considérée comme la première son genre du Premier Ministre Egyptien après la formation du Gouvernement de Transition.