Gabon: L'UOB adoptera le E-learning à la prochaine rentrée académique

L'Université Omar Bongo doit pouvoir s'arrimer aux normes internationales afin de répondre aux nombreux défis dans le domaine de la formation des étudiants. Et pour ce faire, il sera très prochainement introduit au sein de cette université, un ensemble de chantier dont, le E-learning.

La prochaine rentrée académique à l'Université Omar Bongo sera certainement très particulière dans la mesure où un certain nombre de changements seront visibles. Le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda, ministre de l'Education nationale a effectué une visite au sein de cette institution lundi dernier ; l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur a décliné le mode opératoire pour parvenir à la mise en place d'un mécanisme qui donnerait à l'université les moyens de se développer comme il se doit. Et, l'un des plus emblématiques concerne la mise en place du E-learning, type de formation en ligne et à distance qui utilise internet et les nouvelles technologies digitales, dans le but d'améliorer les processus d'apprentissage.

Pour permettre à l'UOB de s'inscrire dans le cercle fermé des plus prestigieuses universités africaines, cette dématérialisation de l'enseignement va, selon le membre du gouvernement, donner à notre université de la modernité pédagogique. Cependant, pour que cela soit effectif, il va falloir que les infrastructures et les capacités d'accueil soient, elles aussi, conformes aux normes. Car, il va falloir agir vite, d'autant plus que le temps est désormais compté. Si l'Université Omar Bongo veut changer de cap, ce sont là les principaux travaux qu'il faudra mettre en avant.

Les amphithéâtres sont d'ores et déjà en réfection, et leur livraison interviendra très prochainement, de même que la barrière autour de l'institution universitaire qui doit également être mise construite afin de garantir un minimum de sécurité au sein de l'établissement. Nous n'oublions pas aussi que la pandémie du Coronavirus doit être prise en compte dans cette nouvelle rentrée académique qui se profile à l'horizon, et pour garantir la sécurité des étudiants ; il y aura un travail de fond qui sera mené par les services de la présidence de la République, la Société d'Energie et d'Eau du Gabon, les Forces de l'ordre ainsi que le Ministère du Budget, afin de mettre sur pied un dispositif de protection contre le Covid-19.