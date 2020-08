Soudan: Al-Tiraifi - Le gouvernement poursuit la mise en œuvre du plan de protection des civils

Khartoum — Le ministre de l'Intérieur Lt-Gen.(police) Al-Tiraifi Idris a confirmé que l'État de transition continue de mettre en œuvre le plan du gouvernement et de (MINUAD) sur la protection des civils afin qu'il assume toute la responsabilité de la protection des citoyens.

Lors de son discours à la séance d'ouverture de l'atelier conjoint entre le gouvernement et la mission conjointe de l'Union africaine et des Nations Unies (MINUAD) sur la protection des civils jeudi à l'hôtel As-Salam de Khartoum, il a indiqué que le plan est basé sur le soutien des Nations Unies pour tout ce qui permettrait d'accroître l'efficacité, de renforcer les capacités et de soutenir les autres aides à la mise en œuvre nécessaires conformément à Pour les demandes qui ont été mentionnées dans la lettre du Premier ministre.

Le ministre a réaffirmé qu'ils continueront avec une grande vigueur à étendre la sécurité et la stabilité pour protéger les civils, soulignant que la résolution 2525 confirme que la MINUAD restera sous le chapitre 7 jusqu'au 31/12/2020 et cela oblige le comité à définir une boussole pour cette relation, appelant à la nécessité d'intensifier le travail dans la période à venir, ce qui nécessite d'exploiter toutes les capacités du pouvoir humain et matériel pour mettre en œuvre la matrice avec ses axes représentés dans l'accueil des personnes déplacées et des réfugiés - l'état de droit - les droits de l'homme - le désarmement - la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants - l'action humanitaire - les mécanismes pour éviter et résoudre les conflits - Problèmes des nomades et des éleveurs - la reconstruction et le développement.