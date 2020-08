Burkina Faso: La Louvière Centre de Belgique - Seydou Virgile Marquis et ses partenaires en rodage en France

La troisième phase de préparation du club de la Nationale 1 de football de Belgique, La Louvière Centre, s'est déroulée en France du 27 au 29 juillet 2020. Un stage qui a été ponctué d'une victoire et d'un nul pour autant de matchs.

Trois jours, deux entraînements et deux matchs amicaux ont ponctué la troisième phase de stage de La Louvière Centre, club de la Nationale 1 de football de Belgique du 27 au 29 juillet dernier en France.

L'objectif de l'encadrement technique était de renforcer les aspects physiques, de la cohésion et de l'adhésion au plan de jeu défini par le coach Bernard Bouger. C'est dans ce sens que lors des deux matchs amicaux, il y a eu deux équipes alignées pour chaque période afin de voir l'ensemble des joueurs à l'œuvre.

Dans un premier temps le 27 juillet, La Louvière Centre est venue à bout de Poissy, club de la Nationale 2 française, par 2 buts à 0 grâce aux buts d'Amine Zenadji et Traoré. Quarante-huit heures après, le club belge était opposé aux jeunes du PSG de la Nationale 3 et se sont séparés par 1 but partout.

Ainsi, après avoir été dominés et menés par 1 but à 0 lors de la première partie, les jeunes de La Louvière Centre parmi lesquels, on retrouvait l'international burkinabè, Seydou Virgile Marquis, sont bien revenus dans le match au cours de la deuxième période en obtenant l'égalisation par l'entremise de Sofian Opéri Domoraud.

Dans cette rencontre face à la formation du PSG de la Nationale 3, Bernard Bouger confie que ce qu'il a vu était positif avec une belle cohésion de groupe qu'on retrouve aussi, dit-il, sur le terrain. Le séjour parisien a permis à Seydou Virgile Marquis et ses partenaires de bénéficier d'une partie récréative pour solidifier plus encore l'esprit de groupe.

En tirant les leçons de ce stage, le coach Bernard Bouger affirme que le groupe doit davantage bosser pour accentuer son efficacité offensive dans ses temps forts et savoir mieux gérer les périodes délicates.

De retour dans son quartier général en Belgique,La Louvière Centre poursuit sa préparation en livrant quelques matchs amicaux.

C'est ainsi que le club s'est imposé devant Roeulx par 3 buts à 2 avant de battre RAS Jodoigne par le score de 4 buts à 3 et d'obtenir une victoire de 1 but à 0 face aux espoirs du Royal Excel Mouscron.

Il faut relever que c'est un mois d'août où les Loups (NDLR : nom des joueurs de La Louvière Centre) avec des matchs amicaux pratiquement tous les deux, trois voire quatre jours. L'objectif pour Bernard Bouger, c'est d'être totalement prêt pour entamer la saison 2020-2021.