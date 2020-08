Maroc: SM le Roi veille à la promotion du développement dans plusieurs pays arabes (universitaire)

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI tend la main à plusieurs pays arabes et veille à y promouvoir le développement, avant même la crise épidémiologique actuelle, a affirmé le politologue Atik Essaid, ajoutant que ces initiatives royales sont reconnues au niveau international.

Dans une déclaration à la MAP, le chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca a souligné que le Maroc se situe, grâce à l'esprit d'humanisme et de solidarité de SM le Roi, à l'avant-garde des scènes arabe et africaine, pour ses différentes initiatives de solidarité internationalement reconnues et pour sa capacité à tendre la main et apporter l'aide nécessaire en faveur des pays en lutte contre différentes crises, notamment la pandémie de la Covid-19.

"Grâce à la vision et la clairvoyance de SM le Roi, le Maroc figure toujours parmi les premiers pays arabes qui veillent à apporter l'aide et les moyens nécessaires aux pays pour faire face aux différents contraintes et obstacles causés par les crises, que ce soit sur le plan économique ou social et ce, dans le but de construire des sociétés saines et solides", a-t-il ajouté.

Le politologue a mis en avant, à cet égard, l'envoi d'une aide médicale et humanitaire d'urgence au Liban suite à l'explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth, et la mise en place d'un pont aérien de huit avions et d'un hôpital militaire de campagne pour soutenir le peuple libanais en ce temps de crise.

L'envoi de cette aide fait partie intégrante d'une vision politique aux contours bien définis avec des dimensions régionale, continentale et internationales, a poursuivi l'universitaire, mettant en avant la présence effective et permanente du Maroc sur les fronts arabe, africain et international.

Par ailleurs, le chercheur est revenu sur le rôle central joué par le Maroc dans de nombreux pays, comme en témoigne la visite en 2017 de SM le Roi à Juba, au Soudan du Sud, qui s'est traduite par la signature de neuf mémorandums d'entente, ainsi que le soutien permanent apporté à la Libye, au Yémen, à la Mauritanie, à la Palestine et à d'autres pays frères, ce qui consacre les valeurs de solidarité arabe et continentale que le Maroc s'est attelées à consolider depuis l'accession de SM le Roi au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.