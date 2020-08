Congo-Kinshasa: Daniel Mbau dépose une proposition de loi relative à l'institution d'un service militaire obligatoire

Le Député national Daniel Mbau Sukisa vient de déposer une proposition de loi relative à l'institution d'un service militaire obligatoire pour des personnes âgées de 18-25 ans. A en croire l'élu de Mont-amba, "cette proposition de loi participe au renforcement de l'unité nationale longtemps galvaudée par une tribalisation à outrance".

D'après le jeune Député et enseignant en faculté de Droit à l'Université protestante du Congo, cette proposition de loi constitue la réponse adaptée à la crise d'intégrité territoriale dans un Etat devenu le théâtre des incursions militaires étrangères. «Un Etat fragile, dont la porosité des frontières expose nos populations à l'insécurité chronique et aux tueries massives. En réalité, ce texte offre aux congolais l'opportunité de posséder réellement leur pays et de redéfinir son projet de vie dans la construction d'une identité congolaise rénovée», fait savoir Daniel Mbau Sukisa. Et ce, avant d'ajouter : "C'est un texte de reconversion qui prépare les jeunes aux responsabilités d'Etat et aux activités de production. Une Panacée contre la mentalité prédatrice héritée... et d'autres anti- valeurs dont le phénomène Kuluna".

Il convient de signaler que Daniel Mbau Sukisa est Secrétaire National Chargé des questions juridiques et droits humains du MLC, Coordonnateur de la Jeunesse Emergente du MLC, Constitutionnaliste et Avocat à la Cour "Barreau Kinshasa/Gombe".