Congo-Kinshasa: Malgré la crise créée par la Covid-19 - La SOCODA paie 200 ayants-droits

Chose promise, chose due ! Une bonne ambiance de convivialité règne à la Société Congolaise des Droits d'auteurs et des Droits Voisins (SOCODA COOP-CA). Pour cause, la Direction générale de cette coopérative procède, à partir de ce 13 août 2020, à la répartition du 1er semestre 2020. Au siège national de la Socoda à Kinshasa-Gombe, l'opération se déroule dans le calme et en toute traçabilité pour tous les artistes qui sont en règle.

Comédiens, photographes, sculpteurs, peintres, musiciens, danseurs, éditeurs, écrivains, toutes les disciplines sont concernées à ce premier paiement de l'année qui intervient dans un contexte très particulier avec la crise sanitaire mondiale de Covid-19.

Pour le Directeur général de la Socoda, la répartition s'effectue de manière progressive par groupe de 50 ayants-droits jusqu'à la fin de l'opération.

Conformément aux mesures prises par les autorités publiques, la Société tient surtout au respect strict des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19.

A la comptabilité, renseigne-t-on, les statistiques indiquent que de nouveaux affiliés (sociétaires) à la société ont également touché pour la première fois leur droit.

Il faut reconnaître que la collecte de fonds n'a pas été facile pour la Socoda pendant cette période difficile avec la pandémie qui a paralysé toute l'économie mondiale.

«Comme partout ailleurs, le secteur droits d'auteurs a été également frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Le Coronavirus nous a mis tous dans une difficulté énorme. En RDC, la Coopérative des artistes avait du mal à réunir ses comptes. Mais, nous nous sommes battus pour faire le nécessaire au niveau de la perception afin d'accomplir notre mission principale qui consiste à percevoir et repartir les droits des artistes congolais», a souligné le DG de la SOCODA, Kolangbo Agu Michel.

De leur côté, les artistes -bénéficiaires de cette répartition du 1er semestre 2020 ont manifesté leur gratitude et ont surtout félicité la Direction générale qui est parvenue à payer les droits malgré la situation explosive qui n'épargne personne.

«Personnellement, je tiens vraiment à féliciter le Président Jossart Nyoka Longo et le DG Agu Michel pour leur perspicacité dans la gestion. Car, le contexte n'est pas favorable», a déclaré la chanteuse Mbilia Bel.

Très content, le chanteur Manda Chante a aussi encouragé le Président du Conseil d'administration et l'ensemble du personnel qui ont gardé le cap avec des idées novatrices pour la bonne marche de cette Société.

«On peut tout dire mais l'essentiel est que les artistes se retrouvent à travers leurs œuvres qui sont gérées par la Socoda qui est notre banque. Mettons de côté nos querelles et soutenons les dirigeants et ayons un esprit positif que demain les choses seront plus meilleurs qu'aujourd'hui. Vraiment merci. Bien que l'enveloppe est petite mais je crois que mes enfants vont manger encore une fois grâce à l'argent qui m'a été payé par la Socoda. Car, ce droit constitue surtout le fruit de mon travail d'artiste», a soutenu Manda Chante.

Signalons que plus de 200 sociétaires sont admis et répertoriés sur le listing pour toucher en bonne et due forme leurs droits d'auteurs dans le cadre de cette répartition du 1er semestre 2020.