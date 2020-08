Ile Maurice: Des personnes vulnérables formées à des activités génératrices de revenus

communiqué de presse

La National Empowerment Foundation (NEF) a organisé hier à son siège à Port Louis une cérémonie de remise de certificats et d'équipements tels que des machines à coudre et trousses d'accessoires de couture à une centaine de bénéficiaires ayant suivi un programme de formation d'un an sur la fabrication de sacs écologiques.

La formation, au coût de plus Rs 1 million, vise à rehausser les compétences des personnes les plus vulnérables et à faciliter leur insertion au sein du monde professionnel. L'objectif de cette initiative conjointe de la NEF et du gouvernement de la Nouvelle-Zélande est d'offrir aux participants la possibilité de développer de nouvelles compétences afin de générer des revenus pour eux-mêmes et leur famille.

Présent à cette occasion, le directeur général de la NEF, M. Jean François Chaumière, a salué ce programme de formation qui vise à assurer la participation des groupes vulnérables dans l'activité socio-économique du pays. Il a toutefois souligné qu'il est tout aussi nécessaire que les bénéficiaires redoublent d'efforts afin de viser la stabilité et l'indépendance sur le plan financier. Il a rappelé que la NEF agirait en tant que facilitateur pour les mettre en relation avec des opérateurs économiques en vue du marketing et de la vente de leurs sacs écologiques ou de participer à des expoventes locales.

Les autres mesures mises en œuvre par la NEF à l'intention des familles les plus vulnérables ont aussi été abordées par M. Chaumières. Ces mesures sont notamment l'octroi des équipements de démarrage aux participants après la période de formation afin de soutenir leurs activités d'entrepreneuriat à domicile, et leur enregistrement en tant qu'entreprises auprès des autorités concernées.