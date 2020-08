Congo-Kinshasa: Fulham - Quand Neeskens Kebano égale un record de Wayne Rooney

A Fulham, Neeskens Kebano ne pouvait pas mieux terminer la saison. Remplaçant en début de saison, le milieu de terrain congolais est devenu l'un des joueurs clés du Cottagers au retour de la Championship après la longue suspension due au coronavirus.

Ainsi donc, le Léopard a pu, grâce à ses performances, marqué cinq fois, dont trois coup-francs d'affilés, lors de ses cinq matchs disputés avec Fulham après la reprise. Ce qui lui a permis d'égaler un record en Angleterre.

En effet, le site spécialisé en données et statistiques, Opta, fait savoir que grâce à ses trois coup-francs d'affilés, Neeskens Kebano est devenu le deuxième joueur de l'histoire du football anglais à réaliser cette prouesse. Le Congolais égale le record de Wayne Rooney qui, en septembre 2013, avait réalisé les mêmes performances.

Il faut rappeler Fulham et Kebano ont réussi à remonter en première division un an après leur descente.

3 - @FulhamFC's @Neeskens_Kebano has scored from a direct free-kick in his last three appearances in league competition (regular season & playoffs), the first player to do so within England's top four tiers since @WayneRooney for Manchester United in September 2013. Tekkers. pic.twitter.com/UNsPtfFUzT

- OptaJoe (@OptaJoe) July 29, 2020