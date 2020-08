Madagascar: ONE - Bureau provisoire à Ambatobe

Une partie du personnel de l'ONE qui a cotisé pour l'achat des matériels pour le bureau provisoire.

Quelques semaines après l'incendie de son bureau à Antaninarenina, l'Office National de l'Environnement ou ONE reprend du service.

« Le personnel a cotisé pour la réhabilitation du local qui sert actuellement de bureau provisoire de l'Office National de l'Environnement ou ONE ». C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de presse émanant du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) faisant publication de la situation actuelle de l'ONE. Ce dernier se relève petit à petit de l'incident qui lui a coûté son bureau situé à Antaninarenina, il y a de cela quelques semaines, et s'est trouvé un local provisoire auprès du siège de l'OLEP ou Organe de Lutte contre les Évènements de Pollution, à Ambatobe.

L'élan de solidarité manifesté par le personnel a été également observé chez les partenaires techniques et financiers du ministère si l'on se réfère toujours au communiqué du MEDD. « L'ONE se relève et peut actuellement poursuivre ses activités grâce à la solidarité de son personnel et des partenaires techniques et financiers du ministère qui ont doté en matériels le bureau provisoire de l'Office », indique le ministère dans son communiqué.

N°1. Par ailleurs, la ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina a fait savoir lors d'une descente auprès du bureau à Ambatobe hier que le redressement progressif de l'ONEP s'inscrit dans « une démarche d'adaptation », surtout pour le personnel. Un relèvement qui va s'opérer malgré les difficultés rencontrées, selon toujours les explications de la ministre. La descente de Baomiavotse Vahinala Raharinirina à Ambatobe hier a également permis de savoir que le processus de recrutement du ou de la prochain(e) directeur général de l'Office National de l'Environnement se poursuit.

L'élu(e) serait alors chargé(e), en plus de ses missions et attributions en tant que directeur général de l'Office, « d'assurer la réhabilitation du bâtiment de l'Office National ». Ledit bâtiment faisant partie des « vakoka » de la ville des mille si l'on se réfère toujours aux dires de Baomiavotse Vahinala Raharinirina. Disposer d'un bureau provisoire où travailler serait la première étape du relèvement pour l'ONE et son personnel.