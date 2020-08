Gambie: Anderlecht - Bubacarr Sanneh poussé vers la sortie

Parmi les joueurs excédentaires toujours au parc Astrid, Bubacarr Sanneh est l'un des plus difficiles à recaser. Le Gambien peut compter sur l'intérêt de plusieurs formations étrangères, mais préférerait rester en Belgique ou à proximité.

Prêté en Turquie, puis à Ostende, la saison dernière, Bubacarr Sanneh est de retour à Anderlecht depuis le début de la préparation, mais le défenseur gambien le sait, on ne compte pas sur lui au Sporting. Celui qui vient de devenir papa, souhaiterait en outre rester en Belgique ou dans un pays voisin, ce qui ne facilite pas le dossier. Il se cherche donc un nouveau défi, cet été, et peut compter sur l'intérêt de plusieurs clubs. Selon Het Laatste Nieuws, les Chypriotes du Patos FC et plusieurs clubs danois suivent sa situation de près. Mais le défenseur du Sporting préférerait rester en Belgique ou dans un pays limitrophe.

Au même titre d'ailleurs que son salaire (800.000 euros par an). Anderlecht entend s'en débarrasser définitivement et non plus sous forme de prêt. Acheté 8 millions par le Sporting il y a deux ans, son prix avoisine désormais à peine le million sur le marché des transferts. Il est sous contrat au parc Astrid jusqu'en 2023.